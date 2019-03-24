Синоптики предупреждают о трехметровых волнах на Балтике

Служба погоды предупреждает, что в северной части Балтийского моря, в проливе Вяйнамере и в северной части Рижского залива порывы западного и северо-западного ветра достигают в воскресенье 14-18 м/сек. Высота волны на море - 1,5-3, на заливах - 1-2 метра. На Финском заливе ветер западный и северо-западный, 14, порывами 17-20 м/сек. Высота волны - 1,5-3 метра.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и западный, 8-12, порывами 15-18 м/сек. После полудня сменит направление на юго-западное. Ночью ветер западный, 5-11 м/сек, сначала порывами 14 м/сек, к утру сменит направление на северо-западное. Высота волны - 1,5-3 метра. В воскресенье ожидается погода без осадков, после полуночи местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Видимость хорошая.

На Финском заливе до полудня ветер западный и северо-западный, 9-12, порывами 18 м/сек, после полудня западный и юго-западный, 10-14, порывами 20 м/сек. Поздно вечером ветер ослабеет, ночью ожидается западный и юго-западный, 5-11, вначале порывами 15 м/сек. Высота волны - 1,5-3 метра. В воскресенье ожидается погода без осадков, после полуночи местами пройдут небольшие дожди. Видимость хорошая.