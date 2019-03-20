Редкое совпадение: суперлуние и весеннее равноденствие уже сегодня ночью!

Сегодня в 23:58 начнется астрономическая весна, с приходом которой день станет длиннее ночи. В это же время Луна достигнет перигея, то есть максимально приблизится к Земле. Как сообщает space.com, Луна сегодня будет выглядеть на 10% больше обычного. Она подойдет к нашей планете на 56 000 км ближе обычного, поэтому будет значительно ярче.

В англоязычном культурном пространстве последнюю полную луну марта называют червивой (worm moon), потому что именно в это время черви начинают выползать из-под земли. На этот раз появление "червивой луны" совпадает с равноденствием и суперлунием. В следующий раз такое совпадение произойдет только в марте 2030 года.