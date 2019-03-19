Рыбаки нарушают запрет выхода на лед

В первый день запрета выхода на лед водоемов Эстонии спасатели провели патрулирование популярных мест у рыбаков. Только на юге страны проверили примерно сто внутренних водоемов, на тонком льду которых выявили десятки рыбаков.
Многие рыбаки не знали о введении запрета и ушли со льда после разъяснений спасателей, пишет Rus.ERR.
Спасатели напоминают, что с наступлением оттепели состояние льда меняется очень быстро. Родители должны следить за детьми рядом с водоемом и рассказать им об опасности выходить на тонкий лед.