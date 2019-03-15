О погоде на выходных: дождь вперемежку с мокрым снегом

Область пониженного давления удержит в субботу влажную, но довольно стабильную погоду. Время от времени будет накрапывать дождь, вперемежку с мокрым снегом. Из-за облаков дневная температура местами будет всего на пару градусов выше нуля.
В воскресенье в первой половине дня погода продержится без осадков, а затем приближающийся активный циклон даст о себе знать усилением юго-восточного ветра и приближением, начиная с островов, очередной порции дождя и мокрого снега.
В субботу, 16 марта, днем в Эстонии будет преимущественно облачно. Время от времени пройдут дождь и мокрый снег, вечером, начиная с островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер южной четверти 2-8, после обеда на островах развернется к западной четверти.
Температура воздуха составит от +2 до +6°С.