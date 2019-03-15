Пт, 15.03.2019
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О погоде на выходных: дождь вперемежку с мокрым снегом

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TALLINN, EESTI : 02APR18 Jalanõud lumesajus. Talv, lörts, sopp, ilm. Footwear in the city in the snowfall. Winter, sleet, mud, muck. weather. Foto: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Область пониженного давления удержит в субботу влажную, но довольно стабильную погоду. Время от времени будет накрапывать дождь, вперемежку с мокрым снегом. Из-за облаков дневная температура местами будет всего на пару градусов выше нуля.

В воскресенье в первой половине дня погода продержится без осадков, а затем приближающийся активный циклон даст о себе знать усилением юго-восточного ветра и приближением, начиная с островов, очередной порции дождя и мокрого снега.

В субботу, 16 марта, днем в Эстонии будет преимущественно облачно. Время от времени пройдут дождь и мокрый снег, вечером, начиная с островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер южной четверти 2-8, после обеда на островах развернется к западной четверти.

Температура воздуха составит от +2 до +6°С.

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