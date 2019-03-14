Чт, 14.03.2019
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Фото и видео: торнадо на западе Германии повредил десятки домов

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Торнадо на западе Германии повредил десятки домов.

ФОТО: Tnn / AP

В западных районах Германии сохраняется ненастная погода. На смену шторму «Эберхард» пришел шторм «Франц». Больше всего от стихии досталось коммуне Рётген в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, на которую обрушился торнадо. Ветер был настолько сильным, что гнул деревья и фонарные столбы, а в воздухе летали беседки. В результате оказались повреждены 30 домов. Легкие ранения получил один человек, сообщает NEWSru со ссылкой на WDR.

Торнадо на западе Германии повредил десятки домов.

ФОТО: Henning Kaiser / AP

Торнадо на западе Германии повредил десятки домов.

ФОТО: Henning Kaiser / AP

По предварительным оценкам, ущерб от смерча оценивается в сотни тысяч евро. 30 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Временное жилье им бесплатно предоставил хозяин местного отеля. Также для пострадавших организован пункт помощи в спортивном зале.

Кроме того, несколько инцидентов, связанных с тяжелыми погодными условиями, произошли на автомобильных дорогах. В Борхене порыв ветра сдул с трассы автомобиль с прицепом. Ранения получили две женщины. А на участке между коммуной Тиц и городом Юлих, где прошел сильный град, в течение нескольких минут случилось пять ДТП. С тяжелыми травмами госпитализирована одна пострадавшая.

Проблемы возникли и на железной дороге. Из-за поваленных деревьев был закрыт участок между городами Эссен и Бохум, а поезда следовали через Гельзенкирхен.

Торнадо и его последствия в Рётгене:

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