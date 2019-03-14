Фото и видео: торнадо на западе Германии повредил десятки домов

В западных районах Германии сохраняется ненастная погода. На смену шторму «Эберхард» пришел шторм «Франц». Больше всего от стихии досталось коммуне Рётген в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, на которую обрушился торнадо. Ветер был настолько сильным, что гнул деревья и фонарные столбы, а в воздухе летали беседки. В результате оказались повреждены 30 домов. Легкие ранения получил один человек, сообщает NEWSru со ссылкой на WDR.
По предварительным оценкам, ущерб от смерча оценивается в сотни тысяч евро. 30 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Временное жилье им бесплатно предоставил хозяин местного отеля. Также для пострадавших организован пункт помощи в спортивном зале.
Кроме того, несколько инцидентов, связанных с тяжелыми погодными условиями, произошли на автомобильных дорогах. В Борхене порыв ветра сдул с трассы автомобиль с прицепом. Ранения получили две женщины. А на участке между коммуной Тиц и городом Юлих, где прошел сильный град, в течение нескольких минут случилось пять ДТП. С тяжелыми травмами госпитализирована одна пострадавшая.
Проблемы возникли и на железной дороге. Из-за поваленных деревьев был закрыт участок между городами Эссен и Бохум, а поезда следовали через Гельзенкирхен.
Торнадо и его последствия в Рётгене:
#Tornado in #Roetgen pic.twitter.com/jRQVY6i6DQ— Charlie (@vonHoppenstaedt) 13 марта 2019 г.
#Tornado in #Roetgen pic.twitter.com/wyTQFnLUXL— Charlie (@vonHoppenstaedt) 13 марта 2019 г.
In #Roetgen beginnen die Aufräumarbeiten nach dem #Tornado pic.twitter.com/erRJoGF1nP— SAT.1 NRW (@sat1nrw) 14 марта 2019 г.
#Roetgen bei #Aachen: #Tornado - Sturm beschädigt zahlreiche Häuser - Videos zeigen Windhose https://t.co/NiUMwF7eEE pic.twitter.com/DnPHQ7eiLp— Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 13 марта 2019 г.