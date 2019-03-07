Эстонию продолжит заметать снегом

По данным метеослужбы Эстонии, на выходных в Эстонии ожидаются осадки, погода будет колебаться между плюсовой и минусовой.
В ночь на субботу облачно, временами дождь и мокрый снег, к утру осадки перейдут в снег, местами вероятна метель. Снегопады будут сильнее всего на севере страны. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 14-17, порывами до 20-24 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, одна зона осадков отступит на восток, с юга подойдет новая зона осадков в виде снега и мокрого снега и распространится с юга на север страны. Вероятна гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 22 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла, во второй половине дня понизится.
В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, временами снег, на юге страны также мокрый снег. Вероятна гололедица. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, на севере страны 1-4 градуса мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, снег или мокрый снег ожидается главным образом в Центральной и Южной Эстонии, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северных направлений 3-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла, к вечеру понизится до минусовых значений.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер северных направлений 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.