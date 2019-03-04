Завтра на Эстонию обрушится штормовой ветер

На севере Эстонии пройдет снег и мокрый снег, и только местами может добавиться дождь. Температура продержится около 0 градусов. В южной Эстонии сыро и тепло, температура выше нуля. Особое внимание следует обратить на дорожные условия: ночью большая вероятность возникновения гололеда. Утром, начиная с северо-запада, температура начнет быстро понижаться и на дорогах возникнет гололедица.

Во вторник (5.03) днем облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, местами гололед. Начиная с запада, осадки перейдут в снег и постепенно распространятся на восток. Вечером облачность, начиная с запада, поредеет и осадки прекратятся. В течение дня ветер повсеместно развернется к северному и усилится 6-11, порывами 15, на побережье до 18-23 м/с. Температура воздуха -1…+4°С. К середине дня понизится в северной Эстонии, после обеда в центральных областях, а к вечеру и на юго-востоке до -1…-4°С. Вечером продолжится быстрое похолодание. На дорогах гололедица!