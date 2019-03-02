На следующей неделе синоптики обещают до десяти градусов мороза

В ночь на понедельник облачно, пройдут снег и мокрый снег, на побережье местами дожди. Ветер восточный и юго-восточный, на островах западный и юго-западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха на севере и востоке страны 3-8 градусов мороза, на островах и юге страны 0-2 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. В первой половине дня местами снегопады и мокрый снег, во второй половине дня с юго-запада придет новая зона мокрого снега и дождей, которая к вечеру распространится по всей стране. Ветер южных направлений, 4-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, пройдут мокрый снег и дождь, местами осадки могут быть сильными. Ветер юго-западный, к утру 7-11, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно, пройдут мокрый снег и дождь, во второй половине дня на севере страны осадки перейдут в снег. Ветер северо-западный и северный, 3-8, на островах и побережье 7-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла, во второй половине дня похолодает, вечером 0-5 градусов мороза.