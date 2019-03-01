Синоптики рассказали, каким будет март

Погода в марте обещает быть переменчивой, волну холодов длительностью в несколько дней можно ожидать в середине месяца и в конце. В то же время во второй половине месяца столбик термометра может подняться до 10 градусов тепла, прогнозирует Служба погоды на своей домашней страничке.
Средняя месячная температура воздуха по прогнозу в пределах нормы или выше (норма -2,2..+0,2°C). Осадки в пределах нормы или выше (норма 28..44 мм).
В первую половину месяца часто будет идти снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью колеблется между 0 и -10°C, в некоторые ночи местами может быть еще холоднее. Днем температура в основном выше нуля, однако в некоторые дни и в светлое время ожидается минусовая температура.
Во второй половине месяца осадков меньше, волны холода и тепла продолжат сменять друг друга. Продолжительная волна холода в несколько дней ожидается к середине месяца и в самом конце, в то же время в некоторые дни температура может подниматься до 10 градусов.