Как будто весной и не пахло: на Эстонию надвигается метель с сильным ветром

Активный циклон смещается с севера Скандинавии в сторону Ладожского озера. Эстония будет находиться на его западной периферии, что и принесет нам более дождливую и ветреную погоду. После обеда, начиная с севера, зона осадков в виде дождя и мокрого снега распространится к югу. Вечером осадки постепенно перейдут в снег.