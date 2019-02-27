Как будто весной и не пахло: на Эстонию надвигается метель с сильным ветром

Активный циклон смещается с севера Скандинавии в сторону Ладожского озера. Эстония будет находиться на его западной периферии, что и принесет нам более дождливую и ветреную погоду. После обеда, начиная с севера, зона осадков в виде дождя и мокрого снега распространится к югу. Вечером осадки постепенно перейдут в снег.
Циклон принесет с собой усиление северного, северо-западного ветра, также метель с плохой видимостью. Днем ожидается по большей части плюсовая температура, однако вечером теплую воздушную массу сменит холодная. Термометр покажет низкую температуру воздуха и на дорогах увеличится опасность гололеда.
В четверг, 28 февраля, в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода. До обеда пройдет мокрый снег и дождь, во второй половине дня, начиная с севера, зона осадков распространится на юг. Вечером осадки постепенно перейдут в снег, местами метель. Усилится северный, северо-западный ветер 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-16, порывами 20-25 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +5°С, к вечеру на материке понизится ниже 0. На дорогах увеличится опасность гололеда.