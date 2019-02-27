Уже в ближайшие сто лет Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков, защищающих нашу планету от перегревания. Если это произойдет, климатическая катастрофа неизбежна, и ее последствия окажутся куда страшнее и масштабнее, чем самые пессимистичные прогнозы.
Таковы выводы исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Geoscience. Группа ученых Калифорнийского технологического института предупреждает: рост концентрации углекислого газа в атмосфере угрожает исчезновением облачного слоя, закрывающего от солнечного света значительную часть Мирового океана.
Когда концентрация CO2 превысит определенный показатель (около 1200 ppm), наступит переломный момент, точка невозврата - и облака начнут необратимо разрушаться, что приведет к резкому потеплению океана.
Математическое моделирование показывает, что в результате средние температуры по всему земному шару вырастут примерно на 8 градусов (в дополнение к уже предсказанному глобальному потеплению на 2-4 градуса от парникового эффекта). А это грозит далеко не только мощнейшими природными катаклизмами, но и массовым вымиранием животных и растений.
Около 55 млн лет назад в истории Земли уже был такой период. Тогда наша планета нагрелась так, что в арктических водах плавали крокодилы, а большинство примитивных млекопитающих попросту вымерло.