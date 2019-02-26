В среду в Эстонии будет пасмурно и ветрено

Располагающийся над центральной Европой антициклон сдает свои позиции под натиском ложбины низкого давления, которая простирается от севера Скандинавии в сторону южной части Балтийского моря. Это послужит причиной формирования облаков и более ветреной погоды, хотя для значительных осадков влаги будет недостаточно.