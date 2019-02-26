В среду в Эстонии будет пасмурно и ветрено

Располагающийся над центральной Европой антициклон сдает свои позиции под натиском ложбины низкого давления, которая простирается от севера Скандинавии в сторону южной части Балтийского моря. Это послужит причиной формирования облаков и более ветреной погоды, хотя для значительных осадков влаги будет недостаточно.
Воздушная масса к нам поступит довольно теплая, и дневные максимумы температуры местами приблизятся к значениям +5°С.
В среду, 27 февраля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +6°С.