Ср, 27.02.2019
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В среду в Эстонии будет пасмурно и ветрено

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Пасмурная погода. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Располагающийся над центральной Европой антициклон сдает свои позиции под натиском ложбины низкого давления, которая простирается от севера Скандинавии в сторону южной части Балтийского моря. Это послужит причиной формирования облаков и более ветреной погоды, хотя для значительных осадков влаги будет недостаточно.

Воздушная масса к нам поступит довольно теплая, и дневные максимумы температуры местами приблизятся к значениям +5°С.

В среду, 27 февраля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит от +2 до +6°С.

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