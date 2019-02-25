Вт, 26.02.2019
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  • Наконец-то! Завтра жители Эстонии ощутят начало весны

Наконец-то! Завтра жители Эстонии ощутят начало весны

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Первые подснежники.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Под влиянием влиянием усиливающейся области повышенного давления, начиная с западных районов, облачность начнёт рассеиваться и день будет без существенных осадков.

Ветер стихнет сначала во внутренних районах, а затем и на побережье. День ожидается по-весеннему тёплым, но после захода солнца температура качнётся в сторону отрицательной.

Во вторник (26.02.) небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо- западный, северный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха +1..+6, вечером понизится до -1..-4°С.

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