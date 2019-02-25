Грядет катастрофа: в Антарктиде расколется айсберг в два раза больше Нью-Йорка

Ученые отметили, что крупная трещина, остававшаяся стабильной в течение 35 лет, в последнее время начала быстро расти, продвигаясь со скоростью четыре километра в год. В будущем она должна встретиться с другой трещиной, названной Halloween Crack и возникшей в конце октября 2016 года. Неустойчивости всего ледника также способствуют неровности коренной породы, которые препятствуют течению льда и создают в нем разрывы и нарастающее напряжение, что выглядит как рябь.

По оценкам, площадь айсберга составит 1700 квадратных километров, что сделает его самым крупным из всех, что появлялись в этом регионе Антарктиды. Исследователи считают, что будущее шельфа зависит от того, где именно встретятся разломы. Если это произойдет южнее участка нестабильности, то весь ледник Бранта станет уязвим к разрушению. В этом случае станцию «Халли» снова нужно перемещать.