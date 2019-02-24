Антициклон принесет в Эстонию сильный ветер и долгожданное тепло
В понедельник северный край антициклона принесет в Эстонию до семи градусов тепла и сильный ветер. На Балтийском море ожидаются волны до четырех метров.
Как сообщает Служба погоды, в ночь на понедельник ясно или малооблачно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов. Высота волны в воскресенье 1,5-2,5 метра, в понедельник - от двух до четырех метров.
На Чудском озере западный и северо-западный ветер 8-13 м/с. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от 0 до +1 градуса.
В понедельник днем малооблачно и переменная облачность. Ветер северо-западный 7-13, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла.
На Чудском озере ветер северо-западный 8-13 м/с. Без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха 2-3 градуса тепла.