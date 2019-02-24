Антициклон принесет в Эстонию сильный ветер и долгожданное тепло

Как сообщает Служба погоды, в ночь на понедельник ясно или малооблачно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов. Высота волны в воскресенье 1,5-2,5 метра, в понедельник - от двух до четырех метров.