Предупреждение синоптиков: Эстонию накроет ледяной дождь

В ночь на субботу ожидается до 14 градусов мороза, а днем термометр покажет до трех градусов тепла.

Ночью облачность уплотнится. После полуночи начиная с северо-запада пойдет снег и мокрый снег. Юго-западный ветер усилится до 4-9, порывами до 13 м/с. На островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха 6-11, на юго-востоке Эстонии до 14 градусов мороза, на островах - 1-5 градусов мороза, после полуночи температура постепенно начнет расти.