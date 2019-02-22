Предупреждение синоптиков: Эстонию накроет ледяной дождь
Государственная служба погоды предупреждает: утром и до полудня 23 февраля большая опасность гололеда, возможен ледяной дождь.
В ночь на субботу ожидается до 14 градусов мороза, а днем термометр покажет до трех градусов тепла.
Ночью облачность уплотнится. После полуночи начиная с северо-запада пойдет снег и мокрый снег. Юго-западный ветер усилится до 4-9, порывами до 13 м/с. На островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха 6-11, на юго-востоке Эстонии до 14 градусов мороза, на островах - 1-5 градусов мороза, после полуночи температура постепенно начнет расти.
Днем преимущественно облачно. Во многих регионах снег и мокрый снег, велика опасность гололедицы, возможен ледяной дождь. После полудня осадки уменьшатся и опустится туман. Ветер западный 4-9, порывами 13, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. После полудня ветер ослабеет. Температура воздуха от 0 до +3 градусов.