Фото и видео: впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом

На Калифорнию и Неваду – южные штаты США – обрушился снегопад. По словам местных жителей, такой вьюги они не видели уже несколько десятилетий.
"Снег в пустыне, нереально! Это Армагеддон!", – пишут в соцсетях местные жители и выставляю фото с заснеженными пальмами и снеговиками.
В самом Лас-Вегасе на пальмах выросли настоящие сугробы. Метеослужба заявила, что снег в Лас-Вегасе был зафиксирован впервые в 1937 году. Температура опустилась до нуля по Цельсию, передает портал "Сегодня".
Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.
В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.
По данным Assosiated Press, снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.