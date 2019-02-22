Фото и видео: впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом

"Снег в пустыне, нереально! Это Армагеддон!", – пишут в соцсетях местные жители и выставляю фото с заснеженными пальмами и снеговиками.

В самом Лас-Вегасе на пальмах выросли настоящие сугробы. Метеослужба заявила, что снег в Лас-Вегасе был зафиксирован впервые в 1937 году. Температура опустилась до нуля по Цельсию, передает портал "Сегодня".

Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.

В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.