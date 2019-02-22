Резкая смена погоды: в Финляндии потеплеет на 40 градусов

Согласно прогнозу, к утру субботы столбики термометров будут показывать уже +5 градусов.

Следовательно, всего за сутки температура поднимется на 40 градусов.

По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, подобные резкие перемены в погоде являются крайне редким явлением. В последний раз такой резкий перепад температуры воздуха произошел в Куусамо на востоке Лапландии в 1989 году.

К 10 часам утра в пятницу воздух в Пелло прогрелся уже до -17 градусов. Даже такое изменение температуры воздуха больше обычного колебания за сутки.

Вместе с потеплением в Финляндию придут ледяные дожди. Погодные условия резко ухудшатся в течение вечера в западных регионах от Похъянмаа до Западной Лапландии, а ночью и утром в субботу автомобилистам следует соблюдать осторожность по всей стране, говорит Хуутонен.

В субботу можно ощутить прикосновение весны. Температура по всей стране поднимется выше нуля.