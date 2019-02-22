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Резкая смена погоды: в Финляндии потеплеет на 40 градусов

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Солнце.

ФОТО: Caro/ScanPix

В местечке Пелло на западе Лапландии в семь часов утра 22 февраля была зафиксирована температура -35 градусов по шкале Цельсия.

Согласно прогнозу, к утру субботы столбики термометров будут показывать уже +5 градусов.

Следовательно, всего за сутки температура поднимется на 40 градусов.

По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, подобные резкие перемены в погоде являются крайне редким явлением. В последний раз такой резкий перепад температуры воздуха произошел в Куусамо на востоке Лапландии в 1989 году.

К 10 часам утра в пятницу воздух в Пелло прогрелся уже до -17 градусов. Даже такое изменение температуры воздуха больше обычного колебания за сутки.

Вместе с потеплением в Финляндию придут ледяные дожди. Погодные условия резко ухудшатся в течение вечера в западных регионах от Похъянмаа до Западной Лапландии, а ночью и утром в субботу автомобилистам следует соблюдать осторожность по всей стране, говорит Хуутонен.

В субботу можно ощутить прикосновение весны. Температура по всей стране поднимется выше нуля.

Таяние снегов будет интенсивным на западе и юго-западе, и вполне возможно, что через полторы недели в Западной Финляндии – от Похъянмаа до Уусимаа – снега вообще не останется, отмечает Хуутонен.

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