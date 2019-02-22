Весна на пороге! На выходных в Эстонии резко потеплеет

Ложбина низкого давления, перемещаясь через Финляндию с запада на восток, принесет в Эстонию осадки и потепление. Во второй половине дня осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температура воздуха уже везде будет превышать нулевую отметку. Теплая погода сохранится и в воскресенье.
В субботу, 23 февраля, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, возможен гололед. Во второй половине дня осадки прекратятся, местами образуется туман. Ветер западный 4-9, порывы до 13, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет.
Температура воздуха составит от 0 до +3°С.