Весна на пороге! На выходных в Эстонии резко потеплеет

Ложбина низкого давления, перемещаясь через Финляндию с запада на восток, принесет в Эстонию осадки и потепление. Во второй половине дня осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температура воздуха уже везде будет превышать нулевую отметку. Теплая погода сохранится и в воскресенье.