Галерея: на юге Эстонии засняли с дрона первые признаки весны

В Валгамаа река Койва, протекающая на границе Эстонии и Латвии, еще не освободилась от ледяного покрова, однако тут и там уже журчит вода и трескается лед. На его бугристой поверхности отчетливо видны следы животных и абстрактные узоры. Если тепло не уйдет, вид может станет еще более весенним и увлекательным.