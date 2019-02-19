Галерея: на юге Эстонии засняли с дрона первые признаки весны

Плюсовая температура вызвавшая таяние снега и льда, еще не смогла разбить лед на реке Койва, но первые признаки весны уже можно увидеть и услышать, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В Валгамаа река Койва, протекающая на границе Эстонии и Латвии, еще не освободилась от ледяного покрова, однако тут и там уже журчит вода и трескается лед. На его бугристой поверхности отчетливо видны следы животных и абстрактные узоры. Если тепло не уйдет, вид может станет еще более весенним и увлекательным.
Длина реки Койва (Гауя) составляет 452 км, это латвийская река, 18 км которой протекает в Валгамаа. Впадающая в Койва река Мустйыги находится в 10-15 км вверх по течению от места, где были сделаны фотографии. Данные гидроэлектростанции Тахева показывают подъем уровня воды. Вчера, 18 февраля, средний уровень воды на реке Мустйыги составил за сутки 183 см. Всего два дня назад уровень воды там составлял 145 см. Насколько обширным будет половодье, покажут ближайшие недели.
Фотографии сделаны недалеко от ландшафтного заповедника Койва-Мустйыэ.