На завтра синоптики обещают мощную оттепель

Активный циклон медленно смещается с Норвежского моря в направлении России. Эстония остается на южной периферии этого барического образования, а мощный юго-западный поток принесет нам новую порцию теплого и влажного воздуха. Снова начнутся осадки, а столбики термометров повсеместно будут показывать положительные значения температуры.
Во вторник (19.02) будет облачно. После обеда на всю Эстонию распространится зона осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2…+5°С .