На завтра синоптики обещают мощную оттепель

Активный циклон медленно смещается с Норвежского моря в направлении России. Эстония остается на южной периферии этого барического образования, а мощный юго-западный поток принесет нам новую порцию теплого и влажного воздуха. Снова начнутся осадки, а столбики термометров повсеместно будут показывать положительные значения температуры.