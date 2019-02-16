В Таллинне был побит температурный рекорд

В Таллинне в субботу воздух прогрелся до +9 градусов, что превышает предыдущий рекордный показатель. Однако уже в ночь на понедельник температура упадет до -8 градусов.
Температурный рекорд 16 февраля в Таллинне с 1925 года был +5,1 градуса, сказали ERR в метеослужбе Эстонии, передает rus.err.ee.
Каким будет точный температурный рекорд этого дня, выяснится к вечеру, так как столбик термометра может подняться еще.
Восемь градусов тепла по состоянию на 14:00 было зарегистрировано в Выру, Вильянди, Кунда, Валга и Тарту.