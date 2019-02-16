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Весна пришла? В Латвии уже побит температурный рекорд

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Весна на подходе.

ФОТО: Liis Treimann

В субботу в Колке температура воздуха достигла +12 градусов и был побит не только абсолютный рекорд тепла для 16 февраля, но и температурный рекорд второй декады февраля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Выше отметки +10 градусов столбик термометра поднялся также на Курземском побережье Рижского морского залива, местами в Земгале и на юго-западе Видземе - в окрестностях Риги.

Возможно, местами в Латвии будет превзойден также рекорд тепла для всего февраля.

На всей территории страны установилась солнечная погода, юго-западный ветер на северном Видземском побережье в порывах усилился до 16 м/сек.

Как сообщалось, предыдущий рекорд для 16 февраля в Латвии был зафиксирован в Лиепае в 1925 году и составил +9,3 градуса, а самая высокая температура, до сих пор зарегистрированная в феврале, составила +12,8 градуса в первой декаде, +10,4 градуса - во второй и +15,5 градуса - в третьей декаде месяца.

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