Весна пришла? В Латвии уже побит температурный рекорд

Выше отметки +10 градусов столбик термометра поднялся также на Курземском побережье Рижского морского залива, местами в Земгале и на юго-западе Видземе - в окрестностях Риги.

Как сообщалось, предыдущий рекорд для 16 февраля в Латвии был зафиксирован в Лиепае в 1925 году и составил +9,3 градуса, а самая высокая температура, до сих пор зарегистрированная в феврале, составила +12,8 градуса в первой декаде, +10,4 градуса - во второй и +15,5 градуса - в третьей декаде месяца.