В Эстонию внезапно придет тепло

По данным службы погоды Эстонии, на выходных ожидается потепление до +6 градусов.
В ночь на субботу переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, утром на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.
В ночь на воскресенье переменная облачность. Во многих регионах снег, мокрый снег и дождь, к утру осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 4-10, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, вечером похолодает.