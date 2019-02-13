В Эстонию внезапно придет тепло

В ночь на субботу переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, утром на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.