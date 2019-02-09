На завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

В воскресенье днем преимущественно облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 7-13, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха днем +1..+4°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье и в воскресенье днем ветер южный, юго-западный 7-10, порывы до 13 м/с. Временами мокрый снег и дождь. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха ночью и днем +1..+2°С.