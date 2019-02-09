Сб, 9.02.2019
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Сплошной лед: водителей Эстонии предупреждают об опасных дорогах

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На второстепенных дорогах гололед.

ФОТО: Elmo Riig

Центр управления дорожным движением в субботу утром предупредил водителей о сильной гололедице на второстепенных дорогах в Эстонии.

Дорожное покрытие основных шоссе и крупнейших опорных дорог в субботу утром было влажным или сырым после обработки реагентами. Второстепенные дороги в основном сейчас покрыты льдом.

По прогнозам, в субботу в течение дня сохранится в основном облачная погода. На островах и западном побережье пройдет дождь, местами мокрый снег. Днем зона осадков распространится по всей территории Эстонии.

Температура воздуха в течение дня удержится выше нулевой отметки.

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