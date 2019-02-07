В Эстонию идет потепление, но с осадками и порывистым ветром

Если западные циклоны уже направились в сторону Балтики, их вряд ли что-то остановит. В ближайшие дни череда таких циклонов обеспечит нам оттепель с осадками и порывистым ветром. Лишь на следующей неделе зима, возможно, вернется в наши края.