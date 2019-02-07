Чт, 7.02.2019
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В Эстонию идет потепление, но с осадками и порывистым ветром

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Оттепель.

ФОТО: Erik Prozes

Если западные циклоны уже направились в сторону Балтики, их вряд ли что-то остановит. В ближайшие дни череда таких циклонов обеспечит нам оттепель с осадками и порывистым ветром. Лишь на следующей неделе зима, возможно, вернется в наши края.

В пятницу, 8 февраля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Снег и мокрый снег, во второй половине дня во многих местах и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-западный, южный 7-13, на островах и побережье порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до +3°С.

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