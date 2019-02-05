Среда принесет в Эстонию похолодание

В среду утром на погоду Эстонии будет влиять циклон, удаляющийся на южную Карелию, и, вслед за ним, к вечеру на страны Балтии распространится гребень повышенного давления.
Завтра, 6 февраля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. На материке пройдет снег. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность уменьшится, и зона осадков отойдет за восточную границу. Во внутренних районах ветер западной четверти 3-8, на островах и побережье северо-западный 7-12, порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит от -3 до +1, к вечеру понизится до -7°С.