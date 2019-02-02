Мощный взрыв в небе: на Кубу рухнул метеорит
Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался, оставив множество обломков, сообщает Korrespondent со ссылкой на Granma.
Метеорит был замечен 1 февраля между 13.20 и 13.30 (22.20 и 22.30 по эстонскому времени) по всей провинции Пинар-дель-Рио.
Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.
Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в районе Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.
Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.
Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 февраля 2019 г.