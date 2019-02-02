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Мощный взрыв в небе: на Кубу рухнул метеорит
Фото и видео!

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Фото иллюстративное.

ФОТО: National / Robert Mikaelyan / Â©National Pictures / TopFoto

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался, оставив множество обломков, сообщает Korrespondent со ссылкой на Granma.

Метеорит был замечен 1 февраля между 13.20 и 13.30 (22.20 и 22.30 по эстонскому времени) по всей провинции Пинар-дель-Рио. 

ФОТО: CUBADEBATE HANDOUT / EPA/Scanpix

Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.

ФОТО: FATIMA RIVERO / AFP

Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в районе Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.

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