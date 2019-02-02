Мощный взрыв в небе: на Кубу рухнул метеорит

Метеорит был замечен 1 февраля между 13.20 и 13.30 (22.20 и 22.30 по эстонскому времени) по всей провинции Пинар-дель-Рио.

ФОТО: CUBADEBATE HANDOUT / EPA/Scanpix

Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.

ФОТО: FATIMA RIVERO / AFP

Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в районе Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.