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На Балтийском море ожидаются волны до трех метров в высоту

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Балтийское море. Иллюстративное фото.

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

По сообщению службы погоды Эстонии, в субботу на Балтийском море ожидаются волны до трех метров в высоту.

В северной части Балтийского моря, на Финском заливе, в проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер восточный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15 м/с. Во второй половине дня ветер 9-13, порывами до 15-18 м/с. До полуночи ветер на Финском заливе до 20 м/с, в воскресенье утром 7-12, порывами до 15 м/с.

Высота волны в открытом море 1,5-3 метра, в заливах 1-2,5 метра, местами пройдут снег и мокрый снег, во второй половине дня на море и Рижский залив придет новая зона плотных осадков, которая распространится на север, в районе полуночи на юге осадки перейдут в дождь. Видимость умеренная, при осадках плохая.

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