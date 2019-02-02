На Балтийском море ожидаются волны до трех метров в высоту

В северной части Балтийского моря, на Финском заливе, в проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер восточный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15 м/с. Во второй половине дня ветер 9-13, порывами до 15-18 м/с. До полуночи ветер на Финском заливе до 20 м/с, в воскресенье утром 7-12, порывами до 15 м/с.