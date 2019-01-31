Прогноз до понедельника: в Эстонии резко изменится погода

В ночь на субботу облачно, местами снег, на островах мокрый снег и метель, к утру осадки прекратятся. Ветер восточных направлений, 5-11, на побережье и островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах около нуля. Днем ожидается облачная погода, до полудня без существенных осадков, во второй половине дня к островам подойдет новая зона осадков, которая распространится на материк. Местами метель, гололедица. Ветер восточных направлений, 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха днем от одного градуса мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, около полуночи на востоке страны снег и метель, вероятна гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-12 м/сек, на побережье порывами 15 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, временами мокрый снег и дожди. Ветер юго- восточный и южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха днем 1-3 градусов тепла.