В Скандинавию пришли морозы: в Швеции температура воздуха упала до -39,5 градуса

На севере Швеции зарегистрирована температура воздуха 39,5 градуса мороза, что является температурным рекордом января, передает Postimees со ссылкой на государственную метеослужбу.
Шведский институт метеорологии и гидрологии сообщил, что температурный рекорд был зарегистрирован в городе Никкалуокта, Лапландия. Также отмечено, что январь этого года был теплее обычного.
Шведское новостное агентство TT передает, что самая низкая температура воздуха была зафиксирована в шведской части Лапландии в 1966 году, тогда там было 52,6 градуса мороза по Цельсию.
Чиновники Великобритании сообщили, что самая низкая температура этого года была зафиксирована в Шотландии, она составила 11 градусов мороза.
Из-за холодов в Великобритании частично не ходят поезда, также вчера не работали аэропорты Манчестера и Ливерпуля.