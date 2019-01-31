Чт, 31.01.2019
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  • В Скандинавию пришли морозы: в Швеции температура воздуха упала до -39,5 градуса

В Скандинавию пришли морозы: в Швеции температура воздуха упала до -39,5 градуса

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Мужчина в заснеженном регионе на севере Швеции.

ФОТО: imago stock&people / imago/McPHOTO/Scanpix

На севере Швеции зарегистрирована температура воздуха 39,5 градуса мороза, что является температурным рекордом января, передает Postimees со ссылкой на государственную метеослужбу.

Шведский институт метеорологии и гидрологии сообщил, что температурный рекорд был зарегистрирован в городе Никкалуокта, Лапландия. Также отмечено, что январь этого года был теплее обычного.

Шведское новостное агентство TT передает, что самая низкая температура воздуха была зафиксирована в шведской части Лапландии в 1966 году, тогда там было 52,6 градуса мороза по Цельсию.

Чиновники Великобритании сообщили, что самая низкая температура этого года была зафиксирована в Шотландии, она составила 11 градусов мороза.

Из-за холодов в Великобритании частично не ходят поезда, также вчера не работали аэропорты Манчестера и Ливерпуля.

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