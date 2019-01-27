Пн, 28.01.2019
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Внимание, водители! Снегопад существенно ограничит видимость на дорогах

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Заснеженная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peter Schatz / imago/Action Pictures/Scanpix

Центр управления движением предупреждает о ночном снегопаде, который существенно ограничит видимость на дорогах.

Во второй половине дня поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была преимущественно влажной от обработки реагентом. По прогнозу, вечером и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, но после полуночи начнется снегопад, который распространится по материковой части страны. Вероятность снегопадов выше на побережье.

На западе страны ожидается ветер порывами до 20 м/с, сопровождающийся метелью. Снегопад будет местами густой, а видимость ухудшится.

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