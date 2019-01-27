Внимание, водители! Снегопад существенно ограничит видимость на дорогах

Во второй половине дня поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была преимущественно влажной от обработки реагентом. По прогнозу, вечером и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, но после полуночи начнется снегопад, который распространится по материковой части страны. Вероятность снегопадов выше на побережье.