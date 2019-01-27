Непогода на море: паромное сообщение нарушено, ожидаются трехметровые волны

Из-за погодных условий рейс пассажирского парома Soela на линии Сыру-Трийги может продолжаться дольше обычного, до часа 20 минут, сообщает Kihnu Veeteed.

В этой связи на линии возможны задержки.

Служба погоды Эстонии предупреждает о сильном ветре, из-за которого волны на Балтийском море могут достигать трех метров в высоту.

В северной части Балтийского моря ветер преимущественно восточных направлений, 4-9, во второй половине дня юго-восточный и восточный, 8-13, порывами до 17 м/с. Ночью ветер скоростью 12-15, порывами до 20 м/с. Ночью суда будут вмерзать в лед, высота волны 2-3 метра. Днем снегопады местами, ночью по всем регионам. Видимость умеренная, при осадках плохая.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер восточный и юго-восточный, 3-8, во второй половине дня 7-12, порывами до 15 м/с. Ночью ветер скоростью 10-14, порывами до 18-20 м/с. Суда вмерзают в лед. В свободной от льда части Рижского залива высота волны 1,5-2,5 метра. Днем погода без существенных осадков, ночью снег. Видимость умеренная, при осадках плохая.

В западной части Финского залива ветер переменных направлений, 2-7, во второй половине дня юго-восточный и восточный. Ночью ветер восточный и юго-восточный, 8-13, порывами до 18 м/с. Ночью суда будут быстро вмерзать в лед, высота волны 1,5-2,5 метра. Местами пройдет снег. Видимость хорошая или умеренная.