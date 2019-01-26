Морозы скоро отступят? Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

В ночь на понедельник облачность уплотнится. Начиная с запада страны пойдет снег и начнутся метели. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 13-18, до полуночи на востоке страны до 20, на островах 5-10 градусов мороза. Днем облачно. Снегопады распространятся на восток, пройдут метели. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 6-11, на островах 2-7 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады и метели. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 5-10, на островах 0-5 градусов мороза. Днем облачно, снегопады и метели, на западе страны также мокрый снег и гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.