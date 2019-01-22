Самый холодный январский день за последние годы: в Эстонии установлен новый рекорд

В прошлый январь самой низкой температурой было -14,4 градуса, в январе 2017 - 25 градусов мороза. А 8 января 2016 года температура упала до -30 градусов.

По прогнозу сегодня утром переменная облачность без существенных осадков, местами туман. После полудня с запада облачность уплотнится, к вечеру на островах пойдет снег, затем осадки распространятся на материк. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -12..-17, на островах и местами на побережье -4..-10 градусов.