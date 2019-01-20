Синоптики: в Эстонии ударят 20-градусные морозы, а потом резко потеплеет

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-18, во время прояснений местами до 22, на побережье и островах 5-10 градуса мороза. Днем переменная облачность без осадков. К вечеру облачность усилится, пойдет снег. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек,во второй половине дня до 10, вечером на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха днем 8-13, местами 15, на побережье островов до 4 градуса мороза.

В ночь на среду ожидается облачная погода, по многим регионам снег, на островах возможен мокрый снег. Местами метель. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек, к утру на островах ветер сменит направление на западное. Температура воздуха ночью на востоке страны 8-13, на западе страны от нуля до 4 градусов мороза. Днем преимущественно облачная погода, по многим регионам снег. Ветер западных направлений, 3-9, в первой половине дня порывами 13 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.