Синоптики: в Эстонии станет заметно холоднее

В юго-западной части ложбины низкого давления над Эстонией временами будет малооблачно, но временами будут идти кратковременные снежные заряды. Западные и северо-западные ветры на побережье всё еще остаются порывистыми, во внутренних районах умеренными, и показания термометров останутся у минусовых значений.