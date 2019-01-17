Синоптики: в Эстонии станет заметно холоднее

Активный циклон медленно отходит к северо-востоку за Ладожское озеро и в его тыловой части к нам начнет поступать более холодная воздушная масса.
В юго-западной части ложбины низкого давления над Эстонией временами будет малооблачно, но временами будут идти кратковременные снежные заряды. Западные и северо-западные ветры на побережье всё еще остаются порывистыми, во внутренних районах умеренными, и показания термометров останутся у минусовых значений.
В пятницу, 18 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -7°С.