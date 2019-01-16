Недавно выпавший снег и зимнее солнце радуют глаз своей красотой. Толщина снежного покрова в Пярнумаа, где фотограф сделал красочные снимки, составляет двенадцать сантиметров - разумеется, в разных местах по-разному, передает Pärnu Postimees.