ПогодаЧто это за коричневые узоры? Удивительные снимки зимнего Пярнумаа поражают воображениеЧто это за коричневые узоры? Удивительные снимки зимнего Пярнумаа поражают воображениеprognoz.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии16 января 2019, 12:37Недавно выпавший снег и зимнее солнце радуют глаз своей красотой. Толщина снежного покрова в Пярнумаа, где фотограф сделал красочные снимки, составляет двенадцать сантиметров - разумеется, в разных местах по-разному, передает Pärnu Postimees. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариипярнумааснегснимкисолнцефотограф