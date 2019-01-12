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На Балтийском море ожидаются волны высотой до трех метров

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Балтийское море. Иллюстративное фото.

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Ослабевающая ложбина низкого давления в эти выходные приведет к усилению ветра и образованию в Балтийском море волн высотой до трех метров.

В северной части Балтийского моря, в Финском заливе, северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамери в субботу ветер северо-западный, 14-18 м/сек, высота волны 2-3 метра.

В течение дня северо-западный ветер ослабеет, в ночь на воскресенье ветер западных направлений, 3-8 м/сек, высота волны 2-3 метра. Преимущественно без осадков.

В течение ночи местами пройдет мокрый снег и дождь. Видимость от умеренной до хорошей.

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