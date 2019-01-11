Раскрыта тайна древних статуй на острове Пасхи

Моаи — каменные статуи, которые были созданы рапануйцами между 1250 и 1500 годами нашей эры. Многие статуи находятся на аху — прямоугольных платформах, большинство из которых располагается на побережье. Древние пасхальцы вытесывали камни для строительства аху и моаи из спрессованного вулканического пепла в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова, а затем перемещали их на несколько километров, к океанскому побережью. До сих пор ученые не знают точно, зачем их строили именно на берегу.