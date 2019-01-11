Хорошие новости: синоптики обещают, что завтра погода улучшится

Ветер северо-западный и западный, 6-12, на побережье 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха в материковой части страны от нуля до 4 градуса мороза, на островах и побережье от нуля до 2 градусов тепла. На дорогах гололедица.