Хорошие новости: синоптики обещают, что завтра погода улучшится

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода или переменная облачность, по отдельным регионам местами возможны небольшие осадки — снег и мокрый снег.
Ветер северо-западный и западный, 6-12, на побережье 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха в материковой части страны от нуля до 4 градуса мороза, на островах и побережье от нуля до 2 градусов тепла. На дорогах гололедица.
Днем ожидается переменная облачность. По отдельным регионам местами возможны снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10, в первой половине дня на побережье порывами до 17, к вечеру ослабеет. Температура воздуха в течение дня понизится от нуля до 7 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.