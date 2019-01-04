Жителям Эстонии обещают морозные выходные

Поступающий с севера холодный воздух приведет к понижению температуры и показания термометров везде будут ниже нуля. Ночью усилится северо-восточный ветер, местами будет наблюдаться поземок, однако завтра к вечеру ветер стихнет.

В субботу, 5 января, в первой половине дня в Эстонии будет облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет.