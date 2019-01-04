Пт, 4.01.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Жителям Эстонии обещают морозные выходные

Жителям Эстонии обещают морозные выходные

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мороз.

ФОТО: Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix

Усиливающийся над Скандинавией и Финляндией гребень вытесняет циклоны подальше от Эстонии и поэтому на выходных вероятность осадков станет меньше.

Поступающий с севера холодный воздух приведет к понижению температуры и показания термометров везде будут ниже нуля. Ночью усилится северо-восточный ветер, местами будет наблюдаться поземок, однако завтра к вечеру ветер стихнет.

В субботу, 5 января, в первой половине дня в Эстонии будет облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха составит от -1 до -6, на востоке Эстонии до -8°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ