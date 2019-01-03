Чт, 3.01.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В январе Землю накроют четыре магнитные бури

В январе Землю накроют четыре магнитные бури
Первые уже 5 и 6 января!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Магнитная буря. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В январе жителей Земли ожидают четыре магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Так, бури ожидаются 5 и 6 января, а также 16 января. Они будут приближаться к значению G1 – слабая буря.

Более сильная магнитная буря ожидается 24 января. Она достигнет уровня G1.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Зарубежные медики говорят, что магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления. Подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы, недостаточно.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ