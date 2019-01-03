В январе Землю накроют четыре магнитные бури

Так, бури ожидаются 5 и 6 января, а также 16 января. Они будут приближаться к значению G1 – слабая буря.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.