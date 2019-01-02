В декабре в Эстонии солнце светило менее 10 часов

Среднесуточная температура воздуха в декабре в Эстонии была -1,4 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы (на протяжении долгих лет средний показатель был +11,5 градуса), пишет rus.err.ee.

Самый теплый день был 4 декабря в Сырве, где зарегистрировали +6,6 градуса, а холодный – 2 декабря в Йыгева, где зарегистрировали -14,2 градуса.

В декабре выпало в среднем 39 мм осадков, что составляет 74% от нормы.