В декабре в Эстонии солнце светило менее 10 часов
2 января 2019, 11:32
В декабре в Эстонии было чуть теплее многолетней нормы, но менее солнечно, сообщается в обзоре метеослужбы Эстонии.
Среднесуточная температура воздуха в декабре в Эстонии была -1,4 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы (на протяжении долгих лет средний показатель был +11,5 градуса), пишет rus.err.ee.
Самый теплый день был 4 декабря в Сырве, где зарегистрировали +6,6 градуса, а холодный – 2 декабря в Йыгева, где зарегистрировали -14,2 градуса.
В декабре выпало в среднем 39 мм осадков, что составляет 74% от нормы.
В среднем в Эстонии в декабре солнце светило 7 часов, что составляет 34% от нормы (в среднем в этом месяце солнце светит 21 час).