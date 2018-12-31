Пн, 31.12.2018
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  • Из-за ожидаемого урагана в Латвии, возможно, отменят новогодний салют

Из-за ожидаемого урагана в Латвии, возможно, отменят новогодний салют

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Южный мол в Вентспилсе

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Из-за ожидаемого урагана в Вентспилсе и Лиепае во время новогодних празднований, возможно, отменят салют, сообщили агентству ЛЕТА в обоих самоуправлениях. 

Метеорологические прогнозы показывают, что со стороны Балтийского моря в направлении Вентспилса стремительно приближается буря, порывы ветра могут достигнуть 12-15 метров в секунду.

Если прогнозы подтвердятся, в целях безопасности будет отменен городской салют по случаю Нового года, сообщили в Коммунальном управлении Вентспилса. 

Окончательное решение будет принято сразу после полуночи, принимая во внимание погодные условия.

В то же время отмечается, что с 23:30 вентспилчане и гости города приглашаются проводить Старый год и встретить Новый на Большой площади, где выступит группа Credo. 

Сообщается, что по прогнозам погода начнет ухудшаться после 20:00.

По закону - если скорость ветра превышает 9 метров в секунду, чтобы не подвергать опасности окружающих, использовать пиротехнику запрещено. 

В Лиепае также следят за прогнозом погоды. Руководитель по общественным отношениям Лиепайского самоуправления отметила, что при ухудшении погодных условий, в городе также будет отменен праздничный салют. 

Несмотря на то, что пока погодные условия хорошие, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ветер в Лиепае достигнет таких порывов, при которых устраивать фейерверк запрещено. 

Организаторы мероприятия призывают жителей к пониманию, ведь безопасность превыше всего. Окончательное решение будет принято за пару часов до полуночи, сообщила представитель Лиепаи. 

В то же время и Лиепая отмечает, что концерт состоится. У концертного зала Lielais dzintars в 23 часа выступит Интарс Бусулис и группа. 

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