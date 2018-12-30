Вс, 30.12.2018
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Видимость ограничена: водителей предупреждают об опасности

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Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Центр управления движением предупреждает водителей о туманах и инее на дорогах.

Во второй половине дня поверхность главных и крупных второстепенных шоссе была преимущественно влажной или мокрой от обработки реагентами. Местами видимость на дорогах ограничена туманами.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие снегопады, мокрый снег и дожди. По многим регионам туманы и иней. Температура воздуха околонулевая, но во время прояснений может опускаться до восьми градусов мороза.

На второстепенных дорогах возможна гололедица.

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