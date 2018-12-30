Видимость ограничена: водителей предупреждают об опасности
30 декабря 2018, 17:12
Центр управления движением предупреждает водителей о туманах и инее на дорогах.
Во второй половине дня поверхность главных и крупных второстепенных шоссе была преимущественно влажной или мокрой от обработки реагентами. Местами видимость на дорогах ограничена туманами.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие снегопады, мокрый снег и дожди. По многим регионам туманы и иней. Температура воздуха околонулевая, но во время прояснений может опускаться до восьми градусов мороза.
На второстепенных дорогах возможна гололедица.