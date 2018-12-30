Синоптики дали обнадеживающий прогноз на 31 декабря

По регионам небольшие снегопады, мокрый снег и дожди. По многим регионам туманы. Ветер северных направлений, 2-8, на островах порывами до 11 м/сек. Утром ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье островов 0-2 градуса тепла.

Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Вечером на островах начнутся сильные осадки, которые распространятся дальше в материковую часть страны. Пройдут снег, мокрый снег, на островах местами дожди. Ветер юго-западный и южный, 2-8, во второй половине дня 6-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Вечером начнется постепенное потепление.