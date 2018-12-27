Чт, 27.12.2018
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  • Заметет так заметет: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Заметет так заметет: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

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Метель в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

По сообщению метеослужбы Эстонии, в последний день 2018 года будет преимущественно без осадков. Ветер ночью сильный, северо-западный, днем изменится на западный, юго-западный, температура воздуха в течение суток – от -2 до -7 градусов, передает Rus.ERR.

В новогоднюю ночь с островов начнутся снегопады и распространятся по материковой части страны, возможна метель. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, температура воздуха в Западной Эстонии – от -2 до -6, в Центральной и Восточной Эстонии – от -7 до -11 градусов.

Днем снегопады продолжатся, но в западной части страны пройдет мокрый снег, температура воздуха днем в Западной и Центральной Эстонии – от 0 до +5, в Восточной Эстонии – от -4 до +1 градуса.

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