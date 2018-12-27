Заметет так заметет: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь
27 декабря 2018, 10:59
По сообщению метеослужбы Эстонии, в последний день 2018 года будет преимущественно без осадков. Ветер ночью сильный, северо-западный, днем изменится на западный, юго-западный, температура воздуха в течение суток – от -2 до -7 градусов, передает Rus.ERR.
В новогоднюю ночь с островов начнутся снегопады и распространятся по материковой части страны, возможна метель. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, температура воздуха в Западной Эстонии – от -2 до -6, в Центральной и Восточной Эстонии – от -7 до -11 градусов.
Днем снегопады продолжатся, но в западной части страны пройдет мокрый снег, температура воздуха днем в Западной и Центральной Эстонии – от 0 до +5, в Восточной Эстонии – от -4 до +1 градуса.