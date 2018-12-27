Заметет так заметет: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с островов начнутся снегопады и распространятся по материковой части страны, возможна метель. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, температура воздуха в Западной Эстонии – от -2 до -6, в Центральной и Восточной Эстонии – от -7 до -11 градусов.