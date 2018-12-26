Прогноз до субботы: синоптики обещают дождь и мокрый снег

До конца недели в Эстонии сохранится неустойчивая в температурном отношении погода, ночные морозы днем будут сменяться оттепелью. Мокрый снег и дождь в таких условиях будут создавать дополнительную угрозу гололедицы на дорогах, предупреждают синоптики.
В ночь на пятницу в Эстонии в основном облачно. Во многих местах осадки. Опасность гололеда и на дорогах - гололедицы. К утру осадков станет меньше. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью -3..+3°С. В пятницу днем облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами снег или мокрый снег, опасность гололеда и на дорогах - гололедицы. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем -1..+4°С.
В ночь на субботу в Эстонии облачно, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3°С. В субботу днем облачно. Во второй половине дня, начиная с запада, дождь, мокрый снег, на востоке и снег. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха в субботу днем 0..+3°С.
В ночь на воскресенье в Эстонии облачность рассеется. В начале ночи на востоке Эстонии снег и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 0..-5, на островах до +2°С. В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, опасность гололеда и на дорогах - гололедицы. Ветер в течение дня перейдет к северо-западному, северному и усилится 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем -2..+3°С.